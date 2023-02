Valdano su Jankto | «Mi vergogno per il calcio Il suo è un atto di coraggio»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Jorgedice la sua sul coming out di, anche lui ex Sampdoria, ha commentato le dichiarazioni del giocatore dello Sparta Praga a El Tercer Tiempo su Movistar. Fa i complimenti per la forza d’animo, maconstata che ilè ancora lontano da un vero cambiamento su questo tema: «Mi tolgo il cappello davanti a queste parole e miper il. Miche questo sia uno dei primi casi, nel 2023. C’è da vergognarsi ogni giorno. Questo è undi». Per spiegare meglio il suo parere,fa il confronto con ilfemminile: «Le donne, in questo senso, ci hanno dato un’autentica lezione. Loro si sono approcciate al ...

