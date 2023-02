Usura ed estorsione a Sant’Antimo | 8 arresti

Blitz dei carabinieri a Sant'Antimo, nel Napoletano: in corso l'esecuzione di otto misure cautelari peredBlitz dei ...

Sant Antimo Otto Misure Cautelari per Usura ed Estorsione - Sant ... Virgilio

Usura e tentata estorsione a un imprenditore dei carburanti: due arresti ilmessaggero.it

Usura, estorsione, autoriciclaggio: 5 arresti e confisca beni per 4 milioni di euro eseguiti dalla Guardia di Finanza di Asti ATNews

Auto-riciclaggio e usura, padre e figlio rom arrestati La Stampa

Napoli, arresti a Sant'Antimo oggi: usura ed estorsione, sgominato il clan ilmattino.it

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e della tenenza di Sant’Antimo stanno eseguendo 8 misure cautelari per usura ed estorsione. le indagini dei militari hanno accertato un vasto ...Blitz dei carabinieri a Sant'Antimo, nel Napoletano: in corso l'esecuzione di otto misure cautelari per usura ed estorsione.