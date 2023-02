Usa | sparatoria in campus del Michigan | un morto e 5 feriti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in unaavvenuta alla State University del, negli Stati Uniti. Lo ha confermato la polizia. Quanto al killer, le forze dell'...

Un'ora dopo la stessa persona ha sparato nei pressi di una palestra a un chilometro dalla residenza dove è avvenuta la prima. Il campus della State University del Michigan, ad est della ...Spari nel campus universitaro. 'Ci sono tre vittime confermate', ha detto la polizia della Michigan State University su Twitter. Cinque i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Il sospetto ...

Almeno tre persone sono state uccise e cinque ferite in una sparatoria nel campus dell’Università del Michigan negli Stati Uniti, secondo la polizia locale, che ha dichiarato che il sospetto è ancora ...Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una sparatoria alla State University del Michigan. Lo ha reso noto la polizia. Quanto al killer, ancora in fuga, le forze dell'ordine hanno ...