Usa ribadiscono | gli americani lascino subito la Russia

"Chiediamo a tutti gli americani in Russia di lasciare immediatamente il Paese". Lo ha ribadito il portavoce del dipartimento di Statoin un briefing con la stampa sottolineando, soprattutto per gli imprenditori, il rischio "di sanzioni e detenzioni illegali". . 14 febbraio 202314 feb 00:13: "Gli americani lascino subito la Russia" 'Chiediamo a tutti gli americani in Russia di lasciare immediatamente il Paese'. Lo ha ribadito il portavoce del dipartimento di ...

