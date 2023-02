Usa | nessuna prova che i tre Ufo fossero spionaggio Cina

(Di martedì 14 febbraio 2023) Gli Usa non hanno alcuna indicazione che i tre oggetti non identificati abbattuti sui cieli nordamericaniparte del programma dicinese: lo ha detto il portavoce del consiglio per ...

... lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionaleJohn Kirby in un briefing, aggiungendo che nessun gruppo o individuo si è fatto avanti per rivendicare i tre 'Ufo'. ."So che ci sono state domande e preoccupazioni al riguardo, ma non c'èindicazione di alieni o attività extraterrestri con i recenti abbattimenti", ha riferirlo è l'addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean - Pierre. Il riferimento è ai recenti abbattimenti ...

Secondo gli Usa i palloni spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo. È possibile che nessuno li abbia individuati Sì questo è possibile, è verosimile. I ...È quanto ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, parlando della vicenda dei ... con i media americani dedicato ai palloni spia, ha aggiunto che nessun gruppo o ...