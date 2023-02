Usa | 3 morti e 5 feriti in sparatoria all' università del Michigan | killer suicida

(Di martedì 14 febbraio 2023) Detroit, 14 feb. (Adnkronos/Dpa) - Nuovanegli Stati Uniti. Tre persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite dai colpi d'arma da fuoco sparati da un sospetto che è poi stato trovato morto,. Secondo quanto riferito dalla sicurezza dellaState University, un uomo ha aperto il fuoco ieri sera nella hall dell'che si trova a East Lansing, circa 130 chilometri a nordovest di Detroit. "Sembra che il sospetto sia morto per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Non c'è più una minaccia per il campus", ha fatto sapere la polizia.

Il killer ha aperto il fuoco in due diverse aree del campus universitario a distanza di 45 minuti, per poi fuggire a piedi. Il campus della State University del Michigan, ad est della capitale statale ...

