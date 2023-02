Usa 2024 | Nikki Haley | la prima sfidante di Trump | «È ora di cambiare»

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’ex governatrice della South Carolina in un video annuncia la sua candidatura per la nomination repubblicana alla Casa Bianca: «Servono nuovi leader»

Nikki Haley, ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del sud, ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei repubblicani per le elezioni presidenziali