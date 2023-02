Usa 2024 | Nikki Haley annuncia la sua candidatura

(Di martedì 14 febbraio 2023), ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, hato la suaalle presidenziali Usa nel. . 14 febbraio 2023

Nikki Haley, ex ambasciatriceall'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenzialinel. .... è la prima di una lunga serie di repubblicani che dovrebbero lanciare campagne per ilnei prossimi mesi. Fra loro ci sono il governatore della Florida Ron DeSantis, l'ex vice presidente...

Elezioni Usa 2024, Biden si ricandida Risposta a febbraio Adnkronos

