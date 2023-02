Usa 2024 | Donald Trump è il candidato preferito dagli elettori repubblicani | il 43% pronto a votarlo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cheavesse intenzione di ricandidarsi per tornare alla Casa Bianca era noto. Ma non era chiaro se potesse avere ancora appeal per la maggior parte degli. Ora, però, un sondaggio Reuters-Ipsos, dimostra che il 43% di loro sarebbea votare l’ex presidente, mentre il governatore della Florida Ron DeSantis, che però non ha ancora sciolto la riserva su una sua eventuale candidatura, lo segue col al 31%. Ferma al 4% invece l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, che ha annunciato ufficialmente la sua corsa oggi, dopo averla anticipata nelle settimane scorse. I grandi donatori – Intanto la battaglia per il futuro del partito repubblicano è uno scontro tra gli interessi dei suoi grandi donatori e glidella base. I donatori, rivela Axios, ...

Nikki Haley, ex ambasciatriceall'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenzialinel. Trump è il frontrunner del Grand Old Party leggi anche Casa Bianca, Biden intende candidarsi per ilDonald Trump è il frontrunner nelle primarie del Grand Old Party per la Casa ...Nikki Haley, ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenzialinel. Haley cos la prima candidata di spicco a entrare in corsa contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ...

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali Usa ...