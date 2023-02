Uomo | sposato | istruito e giovane | ecco l' identikit giocatore illegale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Nel 2022 è aumentato del 2,5% il numero di giocatori maggiorenni nei circuiti illegali rispetto all'anno precedente. L'delche opera in circuiti illegali tipo è(67%), mediamente(l'età media è di 41 anni), occupato (73%), con figli minorenni (49%), ha competenze finanziarie ed è(con titolo di studio pari o superiore alla laurea per il 26%). Inoltre, ha un tenore di vita dichiarato sopra la media e gioca prevalentemente per svago e per divertimento. E' quanto emerso dal secondo Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell'ambito dell'Osservatorio sui mercati regolati della scuola, e realizzato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ...