Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 02 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Facciamo la doverosa premessadidi oggi: si, sono tutti ridicoli, si, è stato un siparietto squallido, si, si è scesi in basso, si, è tv spazzatura, si manca la dignità, il decoro ecc ecc ecc. Ecco, premessa fatta. Detto questo…IO HO ADORATO la, scusate, devo ammettere le mie colpe! Ero la prima ad aver storto il naso alla notizia dell’ennesimo ritorno in studio di Ida Platano, e per di più per l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri, ma se poi quel che ne viene fuori è una trashata della portata dello spettacolo visto oggi, oh, io sono anche disposta al sacrificio! Avrei già dovuto capire le potenzialità dellaquando Ida è entrata in studio col pantalone viola glitterato a zampa e una maglia ricavata mettendo insieme 200 bomboniere ...