Uomini e Donne | Gloria Nicoletti rompe il silenzio dopo l' uscita dal programma

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 14 febbraio 2023), dama protagonista di questa edizione di, ha lasciato il dating show di Maria De Filippi durante una delle puntate andate in onda la settimana scorsa. Oggi rilascia un'intervista a noi di Tvpertutti.it raccontando il suo percorso all'interno della trasmissione e parlando della sua ex frequentazione con Riccardo Guarnieri. Ciao, come stai? Parliamo del tuo percorso a, a distanza di giorni ti sei pentita oppure no ad aver lasciato il? «Ciao Lorenzo, ora va meglio. In quel momento mi sono sentita di lasciare lo studio perché ho dato la priorità e ho rispettato i miei sentimenti e ho pensato più alla coppia che a me stessa. Quindi, in quel momento non mi sono sentita subito di rimettermi ...