Uomini e Donne | anticipazioni 14 febbraio | volano stracci tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023)14: cosa succederà nella puntata di San Valentino dello “show dei sentimenti”? Con il ritorno di Idaed Alessandro Vicinanza, saranno dolori per! Ma Lui, però, non se ne starà con le mani in mano …14: Ida affrontaLasi è difesa su “Magazine” dalle accuse diin merito alla sua attuale relazione con Alessandro Vicinanza (attaccato anche personalmente), con cui ha deciso di uscire dal programma, mettendosi definitivamente (?) alle spalle la precedente relazione. Tuttavia ha ...