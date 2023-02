Uno scudo di polvere di Luna contro il riscaldamento globale? Lo studio Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Uno ‘’ didiche scherma la luce solare e raffredda la Terra, combattendo così il. È la suggestiva e, a tratti, fantascientifica idea di un team di ricercatori statunitense composto da geoingegneri dell’Università dello Utah e astronomi del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian. Il cambiamento climatico ci pone davanti nuove sfide, al fine di preservare la sopravvivenza stessa del Pianeta. Accanto alla necessità, universalmente condivisa dagli scienziati, di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sono tante le proposte pubblicate negli ultimi anni per contrastare il fenomeno. L’umanità, infatti, emette sempre più gas serra e l’atmosfera terrestre intrappola sempre più energia solare, aumentando costantemente la temperatura terrestre. Per ...