Università Siena | al via i lavori nelle residenze per studenti | perso un posto letto su 8 “La Regione metta i fondi che aveva promesso”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Apartono idi ristrutturazione e messa in sicurezza delleper gli universitari. Ma così il numero di posti-a disposizione si riduce di 500, cifra significativa visto che per l’anno accademico 2022-2023 hanno chiesto borsa di studio e alloggio oltre 4mila(4283 per l’esattezza). “Nel momento in cui si fanno questi, che giustamente devono essere fatti, glidove li metti?” si chiede Alessia Musco, borsista e rappresentante del sindacato Cravos nel consiglio territoriale studentesco per il controllo della qualità dei servizio del Dsu, ente che si occupa delle borse di studio e dei contributi per gliin tutta la. Gli studentati chiusi totalmente o parzialmente sono sei ...