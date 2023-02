“Una cosa orribile” GF Vip 7 | Signorini distrugge Oriana | “Ho visto quello che hai fatto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) GF Vip 7, momento di confronto ieri sera traMarzoli e Alfonso; il conduttore, mai tenero con nessuno, ha messo i puntini sulle i dopoche è successo in settimana. Nel dettaglioè stata chiamata sul banco degli imputati dopo che, nella serata di sabato, si era resa protagonista di un gesto choc contro Antonino Spinalbese. Durante la festa organizzata per San Valentino ha preso una foto di Spinalbese, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e, infine, l’ha anche calpestata. Insomma, la Marzoli non si è risparmiata. Le immagini avevano scatenato un putiferio in rete. Decine i commenti: “Squalificate immediatamentefate uscire i video in diretta lunedi patetici!!! Tv spazzatura uscite fuoriiiii i videoooooo !!! State dando un brutto esempio!!! Uno sputo non va ...