Un Ultimo che nessuno potrebbe riconoscere oggi Dieci anni fa vinse il concorso «Una voce per il sud» – Il video

(Di martedì 14 febbraio 2023) Unirriconoscibile, o quasi. Il cantautore romano del 1996, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, si è avvicinato alla musica da giovanissimo: nel 2013, appena diciassettenneinfatti il«Unaper il Sud», svoltosi a Manfredonia durante la festa Patronale. Con un brano Regalami un sorriso, dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, riuscì a portarsi a casa il primo premio della gara canora nella cui giuria figuravano, tra gli altri, artisti dal calibro di Marco Masini. Il suo quarto posto al Festival di Sanremo 2023 con il brano Alba, ha spinto diversi utenti a commentare sui social vecchi contenuti, ritraenti il cantante romano durante le sue esibizioni in giro per l’Italia. E nonostante siano passati...

...proposta all'costruendo un fronte di coalizione con un'area ecologista ed ecologista di sinistra, è stato un laboratorio a cui siamo stati costretti per colpa del Pd. I risultati ci dicono...Se Marco Mengoni è vincitore sia a Sanremo 2023al FantaSanremo, gli organizzatori di quest'incoronano Rosa Chemical come " uno degli eroi " di questa edizione perché "è riuscito nei bonus più assurdi e ci ha fatto saltare e cantare dal ...

Ultimo e le polemiche contro i giornalisti a Sanremo, arriva la sua risposta su Instagram Corriere dello Sport

Ultimo, la sala stampa esulta per il 4° posto e la reazione di Fiorello ... Fanpage.it

Sanremo 2023: Ultimo gela i giornalisti a Domenica In Napolike.it

Un Ultimo che nessuno potrebbe riconoscere oggi. Dieci anni fa ... Open

Quello che rimane della musica dell’ultimo Festival di Sanremo AGI - Agenzia Italia

Si parla di un po' di tutto quando si tira in ballo la Fiorentina, non necessariamente per ciò che sta raccontando il campo. Se alla vigilia della gara di Torino si era arrivati sulle onde anomale del ...David Trezeguet, ai microfoni di Dazn, parla della stagione della Juventus: "Con la Juve ho un legame particolare, so quello che mi ha dato. Il campionato italiano lo sto seguendo poco, questo -15 non ...