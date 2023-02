Un posto al sole | anticipazioni 14 febbraio 2023 | Rossella perdonerà Riccardo?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Spazio ai sentimenti nella puntata di Unaldi San Valentino. Stando alledella soap opera partenopea che andrà in onda martedì 14, innanzitutto,sarà ancora molto arrabbiata e delusa, dopo l'ennesimo colpo di testa di. Quest'ultimo, infatti, è stato ripreso da Ornella per aver prescritto una tac non necessaria e l'ha presa molto male, al punto da fare una scenata alla donna davanti a tutti, mettendo in discussione anche le sue capacità nel ruolo di primario. La Bruni, che è rimasta sconvolta dall'ennesima intemperanza di Crovi, ha commentato l'accaduto con la dottoressa, la quale l'ha invitata a riflettere sulla sua relazione con il giovane medico. Ornella, in particolare, ha spiegato alla figlia di Silvia che ...