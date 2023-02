... non solo come il periodo di rinascita, ma anche quello più "cattivo", pieno di. " Ho voluto ... Non di regine o principesse, ma di donne del popolo, quelle che hanno, e ancora percorrono,...Abbiamo raccolto le voci di alcune persone coinvolte in questocollettivo partito dal basso, ma con l'ambizione di rendere il 19 febbraio una data significativa della memoria pubblica ...

Un percorso di orrori mai interrotto | il manifesto Il Manifesto

Conosciamo troppo poco gli orrori del colonialismo italiano Rolling Stone Italia

L'asilo degli orrori e le risposte che non sappiamo dare MilanoToday.it

A 80 anni dall'inizio degli orrori, celebrato a Basovizza il... Trieste News

Juve Stabia, la sagra degli orrori solo un incidente di percorso - La ... Vivicentro

Il 19 febbraio ricorrerà l'anniversario della strage di Addis Abeba: abbiamo intervistato gli attivisti della Rete Yekatit, che hanno organizzato una serie di eventi per riportare a galla il rimosso c ...Arriva in Italia, per i tipi di Meridiano Zero nella collana Elara, il primo romanzo dell'autore della Trilogia dell'Area X. Il volume contiene anche altri quattro racconti. - Leggi tutto l'articolo s ...