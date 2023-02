Ultime Notizie – Ucraina | Ppe respinge dichiarazioni Berlusconi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo “con fermezza lefatte da Silviosull’. Non riflettono la nostra linea politica”. Lo dichiara il gruppo, via social. “La Russia è l’aggressore, l’è la vittima. Non cederemo alla narrativa di Putin e l’può contare sul nostro pieno sostegno“, conclude il gruppo dei Popolari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione