Ultime Notizie – Ucraina | Oslo | “Navi nucleari russe nel Baltico”

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Russia ha iniziato a dispiegare nel marcon armi, fatto che non succedeva da trent’anni. Lo riferiscono i servizi d’intelligence norvegesi, citando anche l’utilizzo di sottomarini. Si tratta didella Flotta Nordica, che all’epoca delle guerra Fredda si muovevano nelcon armi, cosa che non era più accaduta dopo lo scioglimento dell’Urss. “La parte chiave del potenziale nucleare è sui sottomarini e ledi superficie della Flotta Nordica”, scrivono i servizi dinel loro rapporto annuale, notando come le armitattiche rappresentino “una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi nei quali potrebbero essere coinvolti Paesi della Nato”. Adnkronos, ENTD, Get ...

La finestra temporale in cui è ragionevole continuare a sperare di salvare delle vite in Turchia e Siria si sta rapidamente assottigliando, e sono queste le ultime ore prima di sperare nel miracolo.