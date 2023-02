Ultime Notizie – Terremoto Turchia | 3 persone estratte vive dalle macerie dopo 198 ore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nuovi ‘miracoli’ in. Due fratelli sono stati recuperati vivi da sotto lea Kahramanmaras, 198 orela devastante scossa didel 6 febbraio scorso, mentre un 18enne è stato trovato in vita nella provincia sudorientale di Adiyaman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Anadolu. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione