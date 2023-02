Ultime Notizie Serie A | Danilo sul rinnovo | la carica di Zanoli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Sampdoria, ladiLe parole dell’esterno in prestito alla Sampdoria dal Napoli dopo il pareggio per 0-0 contro l’Inter. Juventus, parlaIl difensore brasiliano e capitano della Juventus ha raccontato il difficile momento del club bianconero e si è espresso sul possibile. Penalizzazione per il Genoa La FIGC ha penalizzato ufficialmente di un punto in classifica inB il Genoa. Leggi il motivo della decisione. Salernitana, Nicola di nuovo a rischio Non c’è pace per Davide Nicola che potrebbe essere nuovamente esonerato dalla Salernitana dopo la sconfitta per 1-0 ...