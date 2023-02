Ultime Notizie Serie A | ballano le panchine di Gotti e Nicola | Oddo il nuovo tecnico della Spal

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24in bilico e lo Spezia pensa a Semplici per sostituirlo La panchina deldello Spezia non è stabile: la dirigenza in caso di esonero dipensa a Semplici. Contatti in corso tra Salernitana e Paulo Sousavicino all’esonero: al suo posto potrebbe arrivare ilportoghese sulla panchinaSalernitana.è ilallenatore Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, lascegliecome, ancora un campione del mondo in ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Wired Next Fest compie 10 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Wired Next Fest compie 10 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Le ultime notizie del 13 febbraio sulla guerra in Ucraina Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Fonti di intelligence: «Imminente attacco aereo della Russia contro ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Ft: "I russi ammassano caccia al confine ucraino". LIVE Sky Tg24

Innerhofer-De Chiesa: insulti omofobi e lite sui social, poi la pace Corriere della Sera

Il Comune acquista una nuova sede per 350 dipendenti: costerà oltre 10 milioni di euro RomaToday

Inizierà tra 24 ore circa la kermesse che assegnerà domenica 19 febbraio il secondo trofeo targato LBA della stagione. La Coppa Italia torna in terra piemontese dopo 11 anni: allora fu la Mens Sana ...Makarov è solo l'ultima figura di alto rango della sicurezza a morire per apparente suicidio negli ultimi mesi: la scorsa estate, il maggior generale in pensione dell'Fsb Yevgeny Lobachev e il maggior ...