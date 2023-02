Ultime Notizie Roma del 14-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di la prossima settimana ricorrerà il primo anniversario di questa terribile guerra in Ucraina e non vediamo da parte del presidente Putin segnali che ti stia preparando per la pace vediamo l’opposto si sta preparando per fare più guerra a dichiararlo è stato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica dentaltime arrivando al quartiere generale della nato per la riunione dei ministri della Difesa D’Acquisto aggiunto rende ancora più importante il fatto che alleati e partner forniscono Maggiore sostegno per il sostegno militare a chi è tolta Immergas sottolineato che la questione dei caccia non è la più urgente Al momento la priorità ora e consegnare i Tank non è tarda ad arrivare la replica della Russia la nato è un’organizzazione che ti è uno stile che dimostra ...