Ultime Notizie Roma del 14-02-2023 ore 15 | 10

(Di martedì 14 febbraio 2023)dailynews radiogiornale 14 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione Buon San Valentino da piano Ferrigno completo in Ucraina nonostante alcuni arretramenti Chi è mostrato che prepara in questa guerra e che non saranno altro che temporanee lo dice il segretario di stato statunitense per la difesa Lloyd Austin intervenuta alla riunione del è formato il gruppo di contatti a guidà statunitense l’unità Bruxelles questa mattina le sirene d’allarme hanno risuonato in tutto il paese la priorità ora è consegnare i Tank Leopard e gli altri sono stati promessi nonché i veicoli blindati di Fanteria ha detto il segretario generale della NATO jens stoltenberg aprendo l’incontro ed è quello che stanno facendo gli alleati poi bisogna far sì che ci siano le munizioni Gigetto non sono la questione urgente ora ma la conversazione è in corso Perché le necessità dell’Ucraina evolvono ...