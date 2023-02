Ultime Notizie Roma del 14-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale una netta Vittoria che a forza lavoro del governo Giorgia Meloni fa così la sintesi del voto delle regionali in Lombardia i candidati del centro-destra rispettivamente Francesco Rocca è Attilio Fontana sono i nuovi governatori delle due veleggiano verso percentuali superiori al 50% i candidati del centrosinistra si fermano tra circa il 35% e il 33 * 3 persone sono morte 5 sono rimaste ferite in una sparatoria alla State University del Michigan l’ho reso noto la polizia Quanto al killer ancora in fuga le forze dell’ordine hanno precisato che si tratta di un nero che indossava scarpe rosse il volto coperto la polizia Ha anche rilasciato una foto dell’uomo che ha aperto il fuoco nel campus si sono riversati centinaia di agenti alla ricerca l’uomo la guerra in Ucraina aggiunge il 356 esimo ...