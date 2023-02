Ultime Notizie – Palloni spia | il “forte sospetto” del Giappone sulla Cina

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il governo di Tokyo ha il ”” che tre oggetti volanti non identificati entrati nel proprio spazio aereo in tre anni, dal 2019, sianocinesi. Lo scrive l’agenzia di stampase ‘Kyodo’, precisando che i tre oggetti volanti sono stati rilevati nella prefettura di Kagoshima, nel sud-ovest del, nel novembre 2019 e nelle prefetture nord-orientali di Miyagi e Aomori rispettivamente nel giugno 2020 e nel settembre 2021. E’ la prima volta che le autoritàsi fanno una simile dichiarazione ufficiale dopo che gli Stati Uniti hanno abbattutocinesi entrati nello spazio aereo americano. Tokyo ha chiesto a Pechino di confermare l’ingresso nel proprio spazio aerei di ...

CLICCA SU PLAY PER GUARDARE IL VIDEO CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleTEMI: asilo cocolar asilo udineudine regala cuore san valentino san valentino udineTamponamento tra due auto, una si ribalta: ferito un uomo Regala un cuore, San Valentino ...

Le ultime notizie del 13 febbraio sulla guerra in Ucraina Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Sirene d'allarme in tutto Paese. Stoltenberg: "Subito tank" Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. F-35 olandesi intercettano 3 caccia russi su Polonia. Sirene a Kiev Il Sole 24 ORE

David Smith, la spia inglese smascherata da Irina: ora rischia 14 anni di carcere Corriere della Sera

Il Comune acquista una nuova sede per 350 dipendenti: costerà oltre 10 milioni di euro RomaToday

“Mantengono viva la memoria di ciò che è stato e rimangono un elemento di grande importanza anche per il futuro”: così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione nel governo Meloni, ...La Juventus si prepara per la sfida di Torino contro il Nantes, andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League, e ha continuato l'avvicinamento alla gara con un'altra seduta ...