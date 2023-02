Ultime Notizie – Ferrari | presentata la SF-23 | subito in pista in Barhai

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel giorno di San Valentino laha presentato la nuova monoposto SF-23 che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1 al via il 5 marzo inn. La monoposto è statacon una cerimonia a Fiorano, alla presenza dei tifosi. Dopo la presentazione la monoposto è stata portata inda Charles Leclerc dopo aver ‘vinto’ il sorteggio con la monetina con Sainz. “L’obiettivo ovviamente è vincere, abbiamo lavorato sui difetti della macchina del 2022 per migliorare la nuova monoposto”, ha detto Charles Leclerc durante la presentazione. “Dopo il secondo posto dello scorso anno voglio fare un altro passo avanti -ha aggiunto il pilota monegasco-. È veramente bello avere questi tifosi qui, godere di così tanta passione. Fiorano e i suoi tifosi rendono speciale anche questa stessa presentazione”, ha aggiunto ...

A quanto si apprende, la modifica è stata introdotta nelleore nella bozza che verrà vagliata nel preconsiglio, in vista del Cdm che si dovrebbe tenere giovedì. Il conferimento degli incarichi ...Ed era stata eletta nel Popolo della libertà, ma in quota Forza Italia, anche l'attuale ministro della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, candidata alleelezioni nelle liste di ...

Le ultime notizie del 13 febbraio sulla guerra in Ucraina Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. F-35 olandesi intercettano 3 caccia russi su Polonia Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Sirene d'allarme in tutto Paese. Stoltenberg: "Subito tank" Sky Tg24

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Il Comune acquista una nuova sede per 350 dipendenti: costerà oltre 10 milioni di euro RomaToday

Non tutti sanno che da piccolo Filippo è stato colpito da una malattia chiamata Morbo di Parthes. La rara condizione infantile colpisce l'anca ed è nota anche come Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre ...(ANSA) - BELGRADO, 14 FEB - In una nota inviata al ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic in occasione del 185/mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, il ministro degli Esteri ...