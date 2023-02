Ultime Notizie – Elezioni regionali Lazio | ecco quanti consiglieri per i partiti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con la vittoria di Francesco Rocca nelle2023 delsi ridisegna la mappa dei 50che sederanno sugli scranni della Pisana. Tra vecchi e nuovi volti, quel che è sicuro che la parte del leone nell’ampia maggioranza che appoggerà il governatore di centrodestra la fa Fratelli d’Italia cui spettano 22 seggi. I dati ancora non sono definitivi – si aspettano quelli su Roma Capitale determinanti nel peso degli equilibri che andranno comunque integrati con quelli delle province – ma la coalizione di Rocca si dovrebbe aggiudicare 30 seggi, un dato significativo per quanto riguarda la stabilità di governo. Ma come sarà composto il Consiglio regionale del? Di sicuro, nonostante i dati non completi, sarà confermata la presenza di Giancarlo Righini (Fdi), al suo terzo ...