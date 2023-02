Ufo e alieni nei cieli Usa? La risposta ufficiale della Casa Bianca

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dall'avvistamento di oggetti non identificati suidel Nordamerica "non c'è nessuna indicazione dio attività extraterrestri". Lo ha sottolineato, in parte ironizzando, la portavoce, Karine Jean Pierre.

Dopo che la questione è stata sviscerata pubblicamente dal Senato degli Stati Uniti, l'argomento(o UAP) è diventato di pubblico dominio . Quattro oggetti volanti nello spazio aereo ...gli. L'...È ormai in corso una vera e propria guerra di(intesi come oggetti volanti non identificati) tra Usa e Cina, mentre il capo della diplomazia ... "Non ci sono indicazioni della presenza dio ...

Scambio di accuse Usa-Cina, psicosi Ufo in America Agenzia ANSA

Viva Rai 2, Fiorello sconvolto: "Cosa ca*** è", psicosi-alieni in diretta tv Liberoquotidiano.it

Ufo, generale Tricarico: «Palloni spia Inverosimile. Washington dia spiegazioni» ilmessaggero.it

Ufo e palloni spia, la Casa Bianca ironizza: "Non ci sono extraterrestri" QUOTIDIANO NAZIONALE

“Un ufo nei cieli di Roma”. Da due giorni si moltiplicano i ... a pagine Facebook come il “Gruppo ricercatori del paranormale”. “Stanno arrivando gli alieni", dice più di qualcuno, ironizzando. A ...l'argomento UFO (o UAP) è diventato di pubblico dominio. Quattro oggetti volanti nello spazio aereo nordamericano sono infatti stati abbattuti in sole due settimane e nell'ultimo caso le autorità non ...