Ufo | avvistati tre oggetti misteriosi sui cieli di Aviano | ' Stavano sopra la base Usaf'

(Di martedì 14 febbraio 2023) 'Ero fuori in terrazzo a stendere i panni quando ho visto tre palline bianche ferme in cielo ', così Simonetta, residente del centro di Pordenone , segnala lo strano avvistamento del 30 gennaio scorso.

'Ero fuori in terrazzo a stendere i panni quando ho visto tre palline bianche ferme in cielo ', così Simonetta, residente del centro di Pordenone , segnala lo strano avvistamento del 30 gennaio scorso.... che lunedì ha comunicato ai reporter che dei palloni spia cinesi sarebbero statiin ... sugli oggetti sono fiorite le più bizzarre teorie cospirative, coinvolgenti anchee marziani, che ...

Nel giro di pochi giorni, la notizia che un terzo Ufo è stato avvistato. L'ultimo oggetto volante non identificato aveva forma ottagonale ed è stato tirato giù mentre volava al confine col Canada. Era ...