Ucraina | Usa | “Prossime settimane cruciali | avanti con sostegno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Le” per l’saranno “”. Lo dice il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, aprendo nella sede della Nato, a Bruxelles, la riunione del gruppo di contatto difesa per l’, prima della ministeriale dell’Alleanza. “L’incontro di oggi – afferma -arriva in un momento critico: il Cremlino scommette ancora di poterci prendere per stanchezza. Ma un anno dopo siamo più uniti che mai: questa determinazione condivisa aiuterà a sostenere lo slancio dell’”. L’aiuto degli alleati, prosegue Austin, “aiuterà Kiev a percorrere la strada impegnativa che ha d. Guardandomi intorno in questa stanza, oggi, so che la nostra unità non farà che crescere. Comprendiamo tutti la posta in gioco nella guerra che la Russia ha ...