Ucraina | Ronzulli FI | ' Berlusconi uomo di pace | non cede a narrazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Sostenere che il presidentepossa in qualche modore alledi Putin è fuorviante e non riflette la sua storia politica, oltre che la trentennale testimonianza didi. Uno statista che proprio in favore dellaha sempre cercato di mediare, di incoraggiare, di invitare al senso di responsabilità". Lo dice la presidente dei senatori di Forza Italia Licia. "Come già ribadito, nessuno ha negato che la Russia fosse l'aggressore e l'il Paese aggredito. Paese al quale il presidente, e con lui Forza Italia, non hanno mai fatto mancare il sostegno, come dimostrano i voti favorevoli espressi con convinzione assoluta ai sei decreti per l'invio di armi ...