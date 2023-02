Ucraina | Ronzulli | ' Berlusconi uomo di pace | dalla parte di Kiev ma preoccupato per guerra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "è sempre stato undied èdel popolo ucraino. Il suo sostegno non è mai stato in dubbio. Esprimere la preoccupazione per evitare ulteriori massacri e scongiurare una prosecuzione di unache nessuno sa fino a che livello potrà arrivare, credo sia non solo legittimo, ma giusto. L'ha fatto senza mai far venir meno l'adesione di Forza Italia alla maggioranza di governo, alla posizione della Nato, a quella dell'Europa e degli Stati Uniti. Questo non vuol dire non aspirare alla, non desiderare che s'interrompa questa spirale di violenza e di morti, non pensare ad un gigantesco piano Marshall in favore delle popolazioni ucraine". Lo dice Licia, capogruppo di Fi al Senato, ...