(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo “con fermezza lefatte da Silviosull’. Non riflettono la nostra linea politica”. Lo dichiara il gruppo, via social. “La Russia è l’aggressore, l’è la vittima. Non cederemo alla narrativa di Putin e l’può contare sul nostro pieno sostegno”, conclude il gruppo dei Popolari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... riguardo alle dichiarazoni di Berlusconi, che "tutto ciò non è più divertente, sta indebolendo attivamente l'... e l'Europa", aggiungendo: "Quando illo butterà fuori"."Il gruppo delrespinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l'aggressore, l'è la vittima. Non cederemo alla narrazione di ...

Il Ppe 'respinge fortemente' le parole di Berlusconi sull'Ucraina Agenzia ANSA

Ucraina, Ppe respinge dichiarazioni Berlusconi Gazzetta di Firenze

Ucraina: Danti, 'su Berlusconi Ppe e Meloni parleranno' - Europa Agenzia ANSA

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Ft: «I russi ammassano caccia al confine con... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Fonti di intelligence: «Imminente attacco aereo della Russia contro ... Il Sole 24 ORE

"Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Non cederemo alla ...Roma, 14 feb. (askanews) - 'Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina. Non riflettono la nostra ...