(Di martedì 14 febbraio 2023) Leggi Anche: da premier non sarei mai andato da Zelensky - Fonti di governo: 'Il sostegno all'è saldo e convinto' Leggi Anche: 'Ridicolo mettere in ...

Leggi Anche: da premier non sarei mai andato da Zelensky - Fonti di governo: 'Il sostegno all'è saldo e convinto' Leggi Anche: 'Ridicolo mettere in dubbio il mio ......dell', come possibile via diplomatica per mettere fine a questo conflitto voglio ripeterlo, molto pericoloso per tutti noi". Lo scrive in una nota il presidente di Fi, Silvio. - ...

Berlusconi ha di nuovo messo in imbarazzo il governo sull’Ucraina Il Post

L’imbarazzo di Salvini alle domande su Berlusconi e l’Ucraina: “Parlo solo di elezioni, non… Il Fatto Quotidiano

Ucraina, Berlusconi: "Ho suggerito un grande piano Marshall" TGCOM

Il Ppe 'respinge fortemente' le parole di Berlusconi sull'Ucraina Agenzia ANSA

Ucraina, Berlusconi erode la scarsa credibilità del governo in Ue Domani

Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa ... Lo scrive in una nota il presidente di Fi, Silvio Berlusconi.A poco più di 48 ore dalle sue dichiarazioni contro le strategie del presidente ucraino Volodymyr Zelenky, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi corregge il tiro. “Guardiamo ai fatti. Noi ...