(Di martedì 14 febbraio 2023)va un furgone sulle strade di Rimini in stato di ubriachezza ealcuna abilitazione, ma per confondere gli agenti diche lo hannoto, ha fatto vedere sul telefonino ...

Denunciato Per il bugiardoguida, è scattata la denuncia per 'false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale', che nel caso in cui è contestato in flagranza, può prevedere anche l'arresto.... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducente...

Seregno, ubriaco alla guida: denunciato operaio comasco IL GIORNO

Viali, ubriaco alla guida: abbatte un albero e si schianta contro la pensilina del bus / FOTO FirenzeToday

Ubriaco alla guida e senza patente: cerca di salvarsi mostrando quella del gemello Corriere

Rimini, ubriaco alla guida mostra agli agenti la patente del fratello gemello il Resto del Carlino

Ubriaco alla guida, la polizia lo ferma senza patente: lui mostra la foto del fratello gemello leggo.it

Guidava un furgone sulle strade di Rimini in stato di ubriachezza e senza alcuna abilitazione alla guida, ma per confondere gli agenti di polizia che lo hanno fermato, ha fatto vedere sul telefonino l ...evidentemente ubriaco, ha iniziato a inveire contro i militari ed ha persino affrontato a muso duro un poliziotto, minacciandolo. A quel punto gli Agenti gli hanno chiesto formalmente di accomodarsi ...