Tutta la bellezza e il dolore | Laura Poitras | Il sogno americano è un mito | gli Stati Uniti non sono i buoni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 febbraio 2023) Intervista a, regista dilae il- All the Beauty and the Bloodshed, documentario sulla vita della fotografa Nan Goldin che diventa presto un racconto spietato degli. Leone d'Oro a Venezia 2022. In sala il 12, 13 e 14 febbraio. "Volevo che il film non fosse un semplice racconto: doveva svelarsi, essere disordinato. Mi piace pensare che questa non sia una biografia, ma un ritratto. Molti dettagli della vita di Nan nonnel film perché mi interessava di più capire le motivazioni alla base del suo attivismo"., vincitrice nel 2015 del premio Oscar con il film Citizenfour, torna a raccontare una storia che dal particolare punta all'universale. In ...