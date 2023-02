(Di martedì 14 febbraio 2023) Uninteressante per chi ha a disposizione capitale da investire è quello del, in particolare puntando sul territoriono. Tradizionalmente uno dei pilastri dell’economia nazionale, ilsi è confermato un importante fattore di ripresa per il Paese nel periodo post-pandemia. Puntare su questopuò quindi portare a un ottimo ritorno sull’, in particolare se si decide di investire tenendo in considerazione le tendenze del mercato attuale. Ilinin numeri Come nel resto del mondo, anche inla crisi sanitaria ha portato a un notevole rallentamento delturistico. I dati diffusi da Banknel 2021 e relativi al 2020 indicano un ...

...e conferma ancora una volta come l'Arbatax Park Resort sia un punto di riferimento per il...di giornalisti che apprezzano i nostri sforzi per preservare questo incantevole angolo d'a ...... Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Borghi piu' belli d', Simona Colotta, sindaco di Oriolo, Giuseppe Ranu', primo cittadino di Rocca Imperiale, Antonio Favoino, assessore aldi ...

Turismo, non solo monumenti e musei: cibo e vino al top della spesa per la vacanza in Italia Il Sole 24 ORE

Turismo in Italia: prospettive e forme di investimento nel settore Il Faro online

Bit 2023: Made in Italy e mete esotiche, il turismo rinasce tra entusiasmo e folklore Corriere Milano

Turismo, il passaporto italiano tra i migliori al mondo: permette di visitare 190 Paesi senza visto. La classifica Milano Finanza

Bit, il ministro Salvini promuove e lancia il turismo in Molise: l'Italia ha posti bellissimi Il Quotidiano del Molse

Con il progetto "Ercolano = Legalità + Turismo”, finanziato da Città Metropolitana di ... le iniziative legate al Carnevale diffuse in Italia e nel mondo. Per aderire basta compilare il form alla ...3' di lettura Ancona 14/02/2023 - Dal 17 al 21 maggio, la città di Ancona ospita l’undicesima edizione di Tipicità in Blu. La manifestazione prevede tre giornate professionali per approfondire la “cre ...