Turismo | dal Perugino al jazz un 2023 ricco d' eventi per l' Umbria presentati alla Bit

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Milano, 14 feb. (Labitalia) -Bit di Milano la Regionesi presenta come la meta imperdibile dell'anno, forte anche del riconoscimento della Lonely Planet come unica destinazione in Italia 'Best in Travel'. E questo, per la regione, è un anno di grandi anniversari, dai 500 anni della morte delai 50 anni di, che contribuiranno a valorizzare i luoghi di un territoriodi cultura e opere d'arte, famoso per le produzioni enogastronomiche legate ai sapori della tradizione, lo splendore architettonico dei piccoli borghi e l'attenzione a unlento e sostenibile che sta sempre di più caratterizzando l'offerta. La Regione, in occasione della manifestazione internazionale dedicata al ...