Turchia | rissa tra una squadra russa e una ucraina che si ritrovano nello stesso hotel | due feriti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Unaed unasie finisce in. E’ accaduto in. Le squadre in questione sono il club russo Shinnik Jaroslavl e il club ucraino Mynai. Hanno affittato loalbergo per svolgere la preparazione a Belek, nella provincia di Antalya. I giocatori si sono incrociati e si sono presi a pugni. Lo racconta Repubblica. Non è ben chiaro come sia scoppiata la. Secondo il club ucraino, a provocare avrebbero iniziato i russi. Ma i russi si difendono: “I nostri giocatori hanno agito come una veradifendendo un compagno diche è stato aggredito. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma abbiamo deciso ...

