Turchia | la denuncia dei vigili del fuoco spagnoli | Abbattono edifici con persone dentro

E mentre le ricerche proseguono (ieri ci sono stati ancora casi di recupero di dispersi in vita), in Turchia lo scontro è tutto politico. Ieri il partito di sinistra pro-curdo Hdp ha sporto denuncia ...E proprio da una squadra di vigili del fuoco spagnoli, per l’esattezza di Valladolid, giunti in Turchia arriva una denuncia relativa alle modalità di soccorso. Secondo quanto riportato dai vigili ...