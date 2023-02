Turchia e Siria | ancora superstiti dopo 8 giorni da sisma 41mila vittime

(Di martedì 14 febbraio 2023) - Tre uomini e una ragazza di 26 anni salvati oggi, 8mila durante i soccorsi.19mila feritiricoverati in ospedale. Le Ong umanitarie in: appena il 5% delle zone interessate dal terremoto, ...

- Tre uomini e una ragazza di 26 anni salvati oggi, 8mila durante i soccorsi.19mila feriti ancora ricoverati in ospedale. Le Ong umanitarie in: appena il 5% delle zone interessate dal terremoto, raggiunto dagli aiutiAGI - Il dramma che ha colpito ladopo il terremoto dello scorso 6 febbraio ha fatto il giro del mondo attraverso le immagini di 10 grandi città, alcune delle quali rase al suolo dal sisma. Un disastro che però, oltre ai ...

Più di 35 mila morti in Turchia per il terremoto Agenzia ANSA

Terremoto Siria-Turchia, oltre 41mila morti TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, la distruzione e le conseguenze del sisma viste dalle immagini del satellite Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

Tre uomini e una ragazza di 26 anni salvati oggi, 8mila durante i soccorsi.19mila feriti ancora ricoverati in ospedale. Le Ong umanitarie in Siria: appena il 5% delle zone interessate dal terremoto, ...Alessandro Preziosi è stato tra i protagonisti a Milano della Bit Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...