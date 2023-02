“Tuo marito deve dirti una cosa” GF Vip 7 | dolori per Giaele | Brad le ha comunicato tutto

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il 14 febbraio è un giorno molto importante per gli innamorati, infatti si celebra la festa di San Valentino. E anche al GF Vip 7 si parla di questo, in particolare diDe Donà. Suoford Beck ha infatti deciso di scrivere una lettera in questa giornata speciale e non sappiamo se e quando verrà inviata alla concorrente. Intanto, è stato possibile leggere il contenuto della stessa anche grazie al fratello di lei, che l’ha diffuso attraverso i suoi profili social ufficiali. E le polemiche sono divampate. Il pubblico del GF Vip 7 non ha apprezzato granché il gesto nei confronti diDe Donà del coniuge. Quest’ultimo è stato accusato di aver utilizzato frasi un po’ troppo pesanti e punitive nei confronti della vippona. La reazione di lei in diretta non è stata proprio entusiasta. Non è da escludere ...

Gf Vip, il marito Bradford scrive una lettera per Giaele Matthias De ... Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che ...Elena, cosa ricordi dei giorni in cui tu e tuo marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, avete scoperto la malattia di vostro figlio «Praticamente tutto, è un passaggio indelebile. Nella nostra ...