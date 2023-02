Tumori | trovata strategia per rendere cancro colon curabile con immunoterapia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Modificare l'ecosistema deidelretto per aumentare la risposta all'. Ricercatori dell'Ifom di Milano e dell'Università degli studi di Torino hanno individuato, grazie a esperimenti condotti in cellule in coltura e animali di laboratorio, una potenzialeterapeutica per convertire ieterogenei al-retto, oggi difficili da curare, in malattie trattabili con. Si potrebbe aumentare, così, la percentuale di pazienti che potrebbero beneficiare di questa opzione, per ora applicabile solo nel 5% dei casi con questo tipo di. I risultati dello studio, sostenuto da Fondazione Airc, sono pubblicati su 'Cancer Cell', che all'articolo ha anche dedicato la ...