Tumore del polmone | si ammalano sempre più donne e giovani

(Di martedì 14 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Ildelè una delle prime cause di morte nei paesi industrializzati, con oltre 2,2 milioni di casi all'anno nel mondo. La mortalità è la più elevata tra tutti i tumori, con quasi 1,8 milioni di decessi pari al 18% di tutte le morti per cancro. Tradotti, questi numeri dicono che le persone che nel mondo muoiono per cancro alsono quasi lo stesso numero di quelle che muoiono peral seno, alla prostata e al colon-retto sommate insieme. In Italia, secondo il ministero della Salute, questa neoplasia è la prima causa di morte pernegli uomini e la seconda nellecon quasi 34 mila decessi nel 2020 e un tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi del 16% negli uomini e 23% nelle. Se però negli uomini ...