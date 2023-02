«Tua figlia ha avuto un incidente | ci servono soldi» | madre e figlia truffano un’anziana | arrestate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. Prima ne hanno conquistato la fiducia fingendosi amiche dellae poi l’hanno derubata dei gioielli di famiglia ma non solo. Un bottino pari a circa 20mila euro che le truffatrici non hanno ritenuto sufficiente, puntando poi al conto in banca della donna. Tuttavia, una volta in banca, le impiegate hanno intuito il raggiro e allertato la polizia. Le malviventi –di 58 e 24 anni residenti a Napoli – sono statecon l’accusa di estorsione. Roma, «Nonna, mi500€»: si finge il nipote e truffa anziana Il tentativo di truffa I fatti sono accaduti venerdì. Le malviventi hanno citofonato nell’appartamento della vittima, una donna di 90 anni, in zona Aurelio e le hanno raccontato la loro ...