Tu chiamalo se vuoi | embargo | ma non è esattamente così

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023)totale, assoluto. Contro il male assoluto. Il male ha il volto di Vladimir Putin ed i confini dell’immenso territorio della Russia. Oggi, a quasi un anno di distanza, la parolaci fa sorgere più dubbi che certezze. Temiamo, in cuor nostro, che le sanzioni applicate alla Russia non stiano facendomale come speravamo. Non certo per la popolazione russa, cui va sempre il nostro pensiero perché vittima anch’essa della (lucida?) follia del suo presidente.totale materie prime – Ilovetrading, chi era costui? Non facciamo altro che domandarcelo, da quasi un anno. Da quel giorno infausto, e tragico, dello scoppio della guerra in Ucraina, 24 febbraio 2022. L’inizio di un conflitto, di una mattanza di vite umane, lasciate lì dove possono diventare cibo per gli animali randagi. ...