Troppo Aliassime per Sonego | l' azzurro saluta Rotterdam

(Di martedì 14 febbraio 2023) Niente da fare per Lorenzonei sedicesimi di finale dell'ATP 500 di. Dopotutto, l'avversario non era di certo semplice, quel Felix Auger -campione in carica in Olanda e ...

Niente da fare per Lorenzo Sonego nei sedicesimi di finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Dopotutto, l'avversario non era di certo semplice, quel Felix Auger-Aliassime, campione in carica in Olanda e testa di serie numero tre, che in indoor si esalta non poco. E questo è successo anche contro il torinese, che nonostante una buona partenza, dove ha cercato... L'azzurro ha perso al primo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 8 al mondo e campione in carica del torneo: 6-2 6-3 il punteggio finale in un'ora e 24 minuti.

Sul cemento indoor olandese, l’azzurro classe 1995 (n.60 al mondo) non riesce a impensierire il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.3) e perde nettamente con il punteggio di 6-2 6-3 in un ...Niente da fare per Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2023. Sul cemento indoor olandese, l’azzurro classe 1995 (n.60 al mondo) non riesce a impensierire il canadese Felix Auger-A ...